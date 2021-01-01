رئيس وزراء إثيوبيا يُواصل تصريحاته الاستفزازية مع الملء الثاني لسد النهضة

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رئيس وزراء إثيوبيا يُواصل تصريحاته الاستفزازية مع الملء الثاني لسد النهضة

واصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الخميس، تصريحات الاستفزازية، تزامنًا مع جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.

قال آبي أحمد في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المُصغرة تويتر، "سنُحافظ على سيادتنا مع العمل الدبلوماسي".

ودعا آبي أحمد الإثيوبيين في الداخل والخارج للاتحاد في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وقد أعلن وزير الري محمد عبدالعاطي، مساء الإثنين الماضي، أنه تلقى خطابًا رسميًا من إثيوبيا يُفيد بأنها بدأت في عملية الملء الثاني للسد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن قضية سد النهضة وجودية وتُؤثر على حياة ملايين المصريين، رافضًا سياسة فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.



المصدر: الوفد

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