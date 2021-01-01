واصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الخميس، تصريحات الاستفزازية، تزامنًا مع جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.
قال آبي أحمد في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات المُصغرة تويتر، "سنُحافظ على سيادتنا مع العمل الدبلوماسي".
ودعا آبي أحمد الإثيوبيين في الداخل والخارج للاتحاد في عملية الملء الثاني لسد النهضة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رئيس وزراء إثيوبيا يُواصل تصريحاته الاستفزازية مع الملء الثاني لسد النهضة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق