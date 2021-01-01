ذكرى استشهاد منسى.. أسطورة حاربت التكفيريين حيا وميتا.. فيديو



ذكرى استشهاد منسى ذكرى استشهاد منسى

يوافق غدا الأربعاء، ذكرى استشهاد البطل أحمد منسى، الذى استشهد يوم 7 يوليو من عام 2017 دفاعا عن كمين البرث فى سيناء ضد الجماعات الإرهابية، الشهيد البطل المقاتل العقيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة المولود فى 4 أكتوبر 1978 بمنيا القمح بالشرقية، التحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، بعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة، خدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال



والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم الـ SEAL عام 2001 وحصل على الفرقة ذاتها من أمريكا 2006، حصل فى عام 2013 على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامى حسنين 2016



استشهد فجر الجمعة 7 يوليو 2017 بعد هجوم إرهابيين على كمين البرث بسيناء، تم تجسيد شخصيته بمسلسل الاختيار 1، فصار بعد استشهاده أيقونة للشجاعة رغم كفاءته القتالية فإن الجانب الإنسانى لم يغب عنه.

