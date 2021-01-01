

دراسة: 32% من مستخدمى ويندوز يخططون للترقية إلى ويندوز 11 دراسة: 32% من مستخدمى ويندوز يخططون للترقية إلى ويندوز 11

أصدرت مايكروسوفت أول إصدار رسمي لنظام التشغيل Windows 11 وعلى الرغم من بعض الجدل حول الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة، هناك مجموعة من الأشخاص لا يمكنهم الانتظار للترقية وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة YouGov ، والتي وجدت أن 35٪ من المستخدمين يخططون للترقية إلى Windows 11 في أسرع وقت ممكن.



وبحسب موقع Digitartlends، تم إجراء الاستطلاع على 1200 شخص بعد حدث Microsoft في 24 يونيو، وأظهرت النتائج أن 20٪ من مستخدمي Windows الحاليين يخططون للترقية من إصدار أقدم من Windows في غضون ستة أشهر، 7٪ أخرى تخطط للتحديث في غضون 12 شهرًا، و5٪ في غضون عام أو أكثر، من إجمالي الذين شملهم الاستطلاع 14٪ لا يخططون للترقية على الإطلاق.



هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تدفع أرقام "الرغبة في الترقية" إلى الارتفاع، يأتي Windows 11 مع بعض التحسينات المرئية التي تمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى أدوات تعدد المهام الجديدة.



وعملت مايكروسوفت حتى على تحسين متجرها في نظام التشغيل Windows 10، بحيث يأتي مع دعم لتطبيقات اندرويد مثل تيك توك، هذه بعض الميزات المرتقبة بشدة.



وجد استطلاع YouGov أيضًا أن 35% من البالغين في الولايات المتحدة يعرفون Windows 11 ، بينما 63% لا يعرفون، قد يكون ذلك لأن مايكغ استثمرت الكثير من الوقت في تسويق ويندوز11، خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد أمضت يومين في إثارة الحدث بمقاطع فيديو وتغريدات علىم يوتيوب، فقط لتفسدها من خلال تسريب كشف عن إصدار مبكر من Windows 11.



بالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون نظام التشغيل ويندوز، تجد YouGov أن 8٪ من مستخدمي MacOS من المرجح أن يغيروا أنظمة التشغيل خلال العام المقبل. ليس من الواضح ما الذي يدفع هذه الأرقام، لكن شريط المهام المركزي وقائمة البدء في Windows 11 يذكرنا بما فعلته Apple في MacOS، وإحضار تطبيقات الهاتف المحمول التي تعمل بنظام اندرويد إلى نظام التشغيل ويندوز يشبه ما أنجزته آبل بجلب تطبيقات آيفون إلى أجهزة M1 Mac الخاصة بها.



ولم يتم تعيين Windows 11 لإصدار رسمي حتى النصف الثاني من هذا العام، وسيواصل طرحه في عام 2022، يجب أن تبدأ أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11 في الشحن في موسم العطلات هذا.



إذا كنت حريصًا على التحديث، فيمكنك القيام بذلك عبر برنامج Windows Insider ببضع نقرات، فقط كن على دراية بأنه سيكون هناك الكثير من الأخطاء والمشكلات الأخرى، حيث لا تزال مايكروسوفت تبحث عن تعليقات على Windows 11 قبل دفعه إلى الحالة النهائية.



