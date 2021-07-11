دراسة مثيرة: المنازل النظيفة تدمر المناعة

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دراسة مثيرة: المنازل النظيفة تدمر المناعة

كشفت دراسة حديثة، أثارت الكثير من الجدل، أشرف عليها خبير في علم الأحياء الدقيقة في كلية لندن، جراهام روك، أن التنظيف المنزلي اليومي، ضروري لوقف التعرض لمسببات الأمراض، لكنه في الواقع يمنع عنا كذلك الكائنات الحية المفيدة، التي من شأنها أن تقوي جهاز المناعة لدينا.

وأثبتت الدراسة، أن المنازل شديدة التعقيم تدمر أجهزة المناعة، مؤكدة أن النظافة المفرطة قد تفضي إلى نتائج عكسية على صحتنا العامة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ساينس آليرت"، وموقع "مجلة الحساسية والمناعة السريرية".

وأكد الباحثون القائمون على الدراسة، أن الميكروبات مهمة بالنسبة لنا، إذ تحتاج أجسامنا إلى البكتيريا النافعة، بما في ذلك الأمعاء والجلد والرئتين، مشيرين إلى أن فرضية النظافة تحديدًا بالتعرض المبكر لميكروبات معينة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تطورت مع البشر للمساعدة في تطوير نظام مناعي قوي، لاسيما فيما يتعلق بالحساسية والاضطرابات المناعية الأخرى.

يذكر أن الرضع يطورون نظاما ميكروبيا منذ الولادة، تزرعه أمهاتهم أولا، ثم يتركز في الغالب من طرف أفراد الأسرة وبيئتهم، والميكروبات من الأفراد تتساقط وتختلط، مما يخلق منزلا ميكروبيومًا يتشاركه في الغالب أولئك الذين يعيشون معًا بما في ذلك الحيوانات الأليفة.

وقال "روك"، إن التعرض لأمهاتنا وأفراد عائلتنا والبيئة الطبيعية واللقاحات يمكن أن يوفر جميع المدخلات الميكروبية التي نحتاجها، لكنه استدرك قائلا: إن التنظيف المستهدف بذكاء "لا يتعارض مع الفكرة التي تريد الدراسة تطويرها".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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