كشفت دراسة حديثة، أثارت الكثير من الجدل، أشرف عليها خبير في علم الأحياء الدقيقة في كلية لندن، جراهام روك، أن التنظيف المنزلي اليومي، ضروري لوقف التعرض لمسببات الأمراض، لكنه في الواقع يمنع عنا كذلك الكائنات الحية المفيدة، التي من شأنها أن تقوي جهاز المناعة لدينا.
وأثبتت الدراسة، أن المنازل شديدة التعقيم تدمر أجهزة المناعة، مؤكدة أن النظافة المفرطة قد تفضي إلى نتائج عكسية على صحتنا العامة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ساينس آليرت"، وموقع "مجلة الحساسية والمناعة السريرية".
وأكد الباحثون القائمون على الدراسة، أن الميكروبات مهمة بالنسبة لنا، إذ تحتاج أجسامنا إلى البكتيريا النافعة، بما في ذلك الأمعاء والجلد والرئتين، مشيرين إلى أن فرضية النظافة تحديدًا بالتعرض المبكر لميكروبات معينة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تطورت مع البشر للمساعدة في تطوير نظام مناعي قوي، لاسيما فيما يتعلق بالحساسية والاضطرابات المناعية الأخرى.
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التعليقات على دراسة مثيرة: المنازل النظيفة تدمر المناعة
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