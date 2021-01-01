خطوة بخطوة .. تعرفي على طريقة عمل الأرز باللبن والقرفة



الأرز باللبن والقرفة الأرز باللبن والقرفة

يعد الأرز باللبن من الحلويات المصرية الشهيرة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم الأرز باللبن بالكثير من الوصفات المختلفة.







وإليكم طريقة عمل الأرز باللبن بالقرفة..

قد يعجبك أيضا...

مقادير الأرز باللبن بنكهة القرفة3 كوب لبن1 كوب كريمة3/4 كوب سكر5 ملعقة كبيرة نشاكوب أرز مسلوق10 بسكويت قرفة مطحونللوجه:بسكويت قرفةزبدةبسكويتقرفةمشمشفستق مجروشطريقة تحضير الأرز باللبن بنكهة القرفة* يخلط السكر مع اللبن في إناء على النار* يضاف الأرز المسلوق لخليط اللبن الساخن على نار وسط* يضاف البسكويت المطحون ويقلب كل الخليط* تذويب النشا في القليل من اللبن* يضاف خليط النشا لخليط الأرز على النار* يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام* يصب الخليط في الكاسات ويترك ليهدأ ثم يوضع في الثلاجة ليبرد* يزين الوجه ويقدم