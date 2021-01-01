

خطوات تساعدك للحفاظ علي صحة عينيك وحمايتها من الأمراض .. تعرف عليها خطوات تساعدك للحفاظ علي صحة عينيك وحمايتها من الأمراض .. تعرف عليها

من الأشياء الهامة والضرورية هي الحفاظ علي العين، لذلك يجب القيام بمجموعة من الخطوات للوقاية من أمراض العيون، خاصة وأن معظم مشاكل الرؤية تحدث مع تقدم العمر،ورغم أن هناك مشاكل طفيفة للعين وقد تكون مؤقتة ومع ذلك، فإن هناك بعض مشاكل العين الأكثر خطورة التي يمكن أن تسبب تلفًا للعين.



فى هذا التقرير نتعرف على طرق الحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض العيون، بحسب موقع "webmd".

طرق الحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض العيون



1. تناول الطعام الذى يعزز صحة العين



تبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك، حيث قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C و E في منع مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. املأ طبقك بـ:



- الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب



- سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى

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- البيض والمكسرات والفاصوليا ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم- البرتقال والحمضيات الأخرى أو العصائر- المحار- يساعدك النظام الغذائي المتوازن أيضًا على الحفاظ على وزن صحي. هذا يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري من النوع الثانى، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين.2- الإقلاع عن التدخينالتدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين، وتلف العصب البصري والتنكس البقعي ، من بين العديد من المشاكل الطبية الأخرى.3 - ارتداء النظارات الشمسيةسوف يساعد ارتداء النظارات الشمسية على حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، حيث يزيد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.اختر نظارات شمسية تحجب 99٪ إلى 100٪ من أشعة UVA و UVB تساعد العدسات الملفوفة على حماية عينيك من الجانب.4. انظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوتريمكن أن يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى:-إجهاد العين-رؤية ضبابية-مشكلة في التركيز على مسافة-عيون جافة-الصداع-آلام الرقبة والظهر والكتفلحماية عينيك:-تأكد من أن النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الخاصة بك محدثة وجيدة للنظر إلى شاشة الكمبيوتر.-إذا لم يختف إجهاد عينك، فتحدث إلى طبيبك حول نظارات الكمبيوتر.-حرك الشاشة بحيث تكون عيناك في نفس مستوى الجزء العلوي من الشاشة يتيح لك ذلك النظر إلى أسفل قليلاً على الشاشة.-حاول تجنب الوهج من النوافذ والأضواء-اختر كرسيًا مريحًا وداعمًا ضعه بحيث تكون قدميك مسطحة على الأرض.أرح عينيك كل 20 دقيقة.انظر إلى مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية استيقظ كل ساعتين على الأقل وخذ استراحة لمدة 15 دقيقة.5. قم بزيارة طبيب العيون بانتظامكل شخص يحتاج إلى فحص عيون منتظم، حتى الأطفال الصغار. يساعد في حماية بصرك ويتيح لك رؤية أفضل ما لديك.يمكن أن تكشف فحوصات العين أيضًا عن أمراض ، مثل الجلوكوما، ليس لها أعراض من المهم تحديدها مبكرًا، عندما يكون علاجها أسهل.قد يشمل فحص العين الشامل ما يلي:-التحدث عن تاريخك الطبي الشخصي والعائلي-اختبارات الرؤية لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بقصر النظر أو طول النظر أو مصابًا باللابؤرية (القرنية المنحنية التي تشوش الرؤية) أو قصر النظر الشيخوخي (تغيرات الرؤية المرتبطة بالعمر)-اختبارات لمعرفة مدى جودة عمل عينيك معًا-اختبارات ضغط العين والعصب البصري للتحقق من الجلوكوما-الفحص الخارجي والمجهري لعينيك قبل وبعد التوسيع.