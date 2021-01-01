خبير مصري لـRT: إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة رسميا

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر، أن "عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بدأت رسميا".
وفي تصريح لـRT، قال شراقي إن "التخزين الأول بدأ في أول يوليو من العام الماضي واستمر حتى 21 من نفس الشهر، بتخزين قدره حوالى 5 مليار متر مكعب، وابتداء من اليوم التالي فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط".
وأضاف أنه "في 14 أبريل 2021 فتحت إثيوبيا أول البوابتين وتم تصريف حوالي مليار متر مكعب من التخزين الأول حتى 25 يونيو، حيث الارتفاع التدريجى لمستوى البحيرة، إلى أن وصلت إلى نفس المستوى الأول بسعة 5 مليار متر مكعب يوم السبت 3 يوليو، ليبدأ التخزين الثاني رسميا الأحد 4 يوليو 2021 وسوف يستمر حوالي أسبوعين حتى 20 يوليو ليبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذي يصل إلى منسوب 573 مترا بعد أن كان 565 مترا، بسعة تخزينية ثانية حوالي 3 مليارات بالإضافة إلى الخمسة مليارات متر مكعب من التخزين الأول، ليكون الإجمالي 8 مليارات متر مكعب".
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