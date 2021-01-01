استبعد أستاذ القانون الدولي مفيد شهاب أن يحيل مجلس الأمن ملف سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي، كونه يعلم أن الملف كان في جعبته طيلة عامين، ولم يقدم جديدا.
وقال، إن "القلق المصري مشروع بشأن سد النهضة، لطول أمد المفاوضات إلى جانب كونه يمثل قضية أمن قومي للشعب المصري، وأنه ما ضاع حق وراءه مطالب".
وأشار، إلى أن "مصر ماضية على الطريق الصحيح في مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها"، مؤكدا أن "مصر ستنتصر في النهاية لأنها صاحبة حق ولم تقصر في السعي نحو الوصول إلى حقها".
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التعليقات على خبير مصري: فشل مجلس الأمن في حل أزمة السد يدفعنا إلى التحكيم الدولي واتخاذ البدائل المناسبة
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