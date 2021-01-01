خاص.. موقف كريم العريبي من الانضمام إلى الزمالك



كريم العريبي كريم العريبي

كشف مصدر مقرب من الجزائري كريم العريبي مهاجم فريق نيم الفرنسي، موقف اللاعب، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال المصدر لـ “ صدى البلد”: بالفعل توجد مفاوضات من جانب نادي الزمالك، للتعاقد مع كريم العريبي في الصيف المقبل".



وتابع المصدر:" كريم العريبي لديه رغبة في الانضمام إلى الزمالك، لكن هذا لا يعني حسم الصفقة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن".

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وعانى كريم العريبي من الابتعاد عن المشاركة مع نيم، في معظم مباريات الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك في 285 دقيقة فقط طوال الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.يذكر أن كريم العريبي توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا “ مع النجم الساحلي”، موسم 2019 - 2020، برصيد 10 أهداف.وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم العريبي 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.الزمالك: فرجاني ساسي أصر على عدم استكمال عقده.. وملف تجديد بن شرقي مفتوحقال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن محامي فرجاني ساسي، أصر على عدم استكمال اللاعب للموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن النادي يطبق اللوائح.وأضاف لبيب في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ننتظر رد جالاتاسراي بشأن رغبتهم في شراء مصطفى محمد قبل ديسمبر المقبل، وإذا أكدوا رغبتهم في شرائها، سنحصل أموال تعاقده بين شهري يونيو ويوليو".وأضاف: "محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ ٤ أيام، وأصر محامي اللاعب على أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، وسنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد نادي الزمالك".وتابع: "علاقتنا لن تنتهي إلا عندما نجتمع مع فرجاني إذا كان يريد، ووجهة نظر محاميه أن لديه مستحقات وهذا ليس صحيحا في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات، وإذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي".تجديد العقودوواصل لبيب تصريحاته قائلا: "لاعبو الزمالك الحاليون على أعلى مستوى، ونلعب بدون ساسي لمدة شهر ونصف تقريبا ونقدم أداءً جيدا، ولا يوجد فريق يقف على لاعب، وننفذ تعليمات وآراء الجهاز الفني للفريق، ولا نريد جلب أي لاعبين، يجب أن يكون في مركز يحتاجه النادي والمدير الفني".وأكمل: "ما يهمني أن أقوم بتجديد عقود اللاعبين الموجودين في الفريق، وبعد ذلك نقوم بتدعيم الفريق بما يريده الجهاز الفني، ثم نعرف رأي الجهاز الفني في من يريدون إعادته من الإعارة".بن شرقي وملف التجديدواختتم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: "ملف تجديد عقد بنشرقي مفتوح، وجلسنا معه ونسير على الطريق الصحيح، وهو زملكاوي مثلنا، ونريد أن نسير خطوة بخطوة".