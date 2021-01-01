رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "اليوم كان اجتماع لجنة بطولات الأندية بـ(كاف) وخلال الاجتماع تم رفض طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا".
وأضاف "الاتحاد المصري كان يريد تقديم موعد المباراة لتقام أحد أيام 14 أو 15 يوليو، ولكن كاف تمسك بالموعد المحدد للمباراة وهو 17 يوليو في مركب محمد الخامس في المغرب".
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التعليقات على خاص مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي إفريقيا
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