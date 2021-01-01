خاص مصدر مقرب من موليكا يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من جاكسون موليكا اللاعب الكونغولي لفريق ستاندر ليج البلجيكي، حقيقة المفاوضات مع الزمالك.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب لم يتلق أية عروض من مصر، واللاعب يركز في أوروبا ولا يريد العودة لإفريقيا حاليا".
كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى دخول الزمالك في مفاوضات لضم جاكسون موليكا خلال الموسم المقبل.
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