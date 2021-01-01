خاص مصدر مقرب من موليكا يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك



موليكا موليكا



كشف مصدر مقرب من جاكسون موليكا اللاعب الكونغولي لفريق ستاندر ليج البلجيكي، حقيقة المفاوضات مع الزمالك.



وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب لم يتلق أية عروض من مصر، واللاعب يركز في أوروبا ولا يريد العودة لإفريقيا حاليا".



كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى دخول الزمالك في مفاوضات لضم جاكسون موليكا خلال الموسم المقبل.

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جاكسون موليكا انضم لفريق ستاندر ليج البلجيكي عام 2020 قادما من فريق مازيمبي الكونغولي.صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 12 هدفا وصنع هدفين آخرين.ويملك موليكا 4 مباريات دولية مع منتخب الكونغو الديموقراطية. سجل فيهم هدفا واحدا.