خارجية السودان: نقدر رفض روسيا لإجراءات إثيوبيا الأحادية فى أزمة سد النهضة

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صورة الخبر: خارجية السودان: نقدر رفض روسيا لإجراءات إثيوبيا الأحادية فى أزمة سد النهضة
خارجية السودان: نقدر رفض روسيا لإجراءات إثيوبيا الأحادية فى أزمة سد النهضة

قالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، إننا نقدر موقف روسيا فى مجلس الأمن، برفض الإجراءات الأحادية من قبل أثيوبيا فى أزمة سد النهضة، والتى تضر بالسودان.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الإثنين، من موسكو مع نظيرها الروسى، كما نقدر الدعم الروسي للحكومة الانتقالية فى السودان، ونسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات.

وتابعت: نقدر دعم السودان فى كافة القضايا التى عرضت فى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

بدوره قال نظيرها الروسى سيرجى لافروف، ندعم المساعي المبذولة خلال الفترة الانتقالية في السودان، مشيرة إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة عليه.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، وصلت إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام، التقت خلالها نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات بين الوزيرين ركزت على تطورات قضية "سد النهضة"، كما التقت الوزيرة ألكسندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية الروسية - السودانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

المصدر: اليوم السابع

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