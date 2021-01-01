حكم قول مدد يا حسين.. أمين الإفتاء يوضح

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أعلن الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، في فيديو بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم قول "مدد يا سيدنا الحسين، ومدد يا رسول الله".



وسأل أحد المتابعين للصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حكم قول "مدد يا سيدنا الحسين"، فرد عليه الشيخ أحمد ممدوح قائلا: "من يحرم قول مدد يا سيدنا الحسين أو مدد يا رسول الله عقولهم مشوشة، خلطوا بين التوحيد والشرك، ويظنون أنهم حماة التوحيد، فقول مدد يا رسول الله أو مدد يا سيدى فلان، ليس شرطا لأنه ليس عبادة".



وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية: "قول المدد يا سيدي فلان لن يمدنا قطعا بالحياة فهذا لا يخطر بعقل الموحد، كما أن قول مدد يا حسين مثلا أو يا رسول الله تعني أننا نطلب من الله أن يمدنا بمثل ما أمد به سيدنا الحسين أو الرسول صلى الله عليه وسلم".

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من جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن التماس المدد من الأولياء والصالحين في تاريخ المسلمين اطمأن إليه النبي صلى الله عليه وسلم وطمأننا أن الأمة لن تشرك من بعده أبدًا.وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشيخ جاد الرب رمضان، علمه أن النذر لا يجوز لأحد من الصالحين والأنبياء، إنما لا يجوز إلا لله رب كل الأنبياء.وأردف المفتي: « من يقول مدد يا حسين على سبيل المثال فهو يقصد رب الحسين»، وهو ما يجيب عليه الرجل البسيط أنه يطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، وليس الحسين عندما يردد مقولة “مدد يا حسين مدد”.معنى مدد يارسول اللهوقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قول "مدد يا رسول الله" ولا يوجد مانع شرعي في ذلك، لافتا إلى أن من دعا بهذه الصيغة لا يقصد أن يبعث له الرسول المدد، ولكن المقصود هو طلب العون والمدد من الله عز وجل ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.من جانبه، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الأولياء يسمعون طلب من يتوسلون بهم في الدعاء، مستشهدًا بأحاديث وردت في صحيح البخاري.وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن نداء «مدد يا رسول مدد يا حسي»، لا يحمل شركًا بالله، مشددًا على أن مُطلق هذا النداء مُوحد بالله، ويقصد بندائه طلب الدعاء من الإمام الحسين عليه السلام.