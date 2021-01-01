حكم قول الزوجة لزوجها تحرم علي ليوم الدين .. مستشار المفتي يجيب



دار الافتاء المصرية دار الافتاء المصرية



ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك تقول السائلة: ضربني زوجي ضربا مبرحا ، فغضبت بشدة وقلت له تحرم علي الى يوم الدين ، فهل عيشتي معه محرمة ؟ .



رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: انه لا يجوز للزوج مهما كانت الأسباب ان يعتدي على الزوجة بهذا الشكل المبرح لافتا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وامر بالهجر في المضاجع وهناك تسلسل في العقوبة ضد الزوجة المخطئة ولكن لا يصل الى الضرب نهائيا .





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وأضاف عاشور قائلا: فيما يخص قول المراة لزوجها تحرم علي ، فهذه المقولة لا تقع بها طلاقا وقت الغضب او غير وقت الغضب لأن العصمة في يد الرجل وليس المرأة فهو الذي يطلق او يرفض الطلاق .وتابع عاشور : المرأة يحق لها الخلع فقط أم قولها يحرم علي ليس لها كفارة وحياتك مع زوجك ليست محرمة لأنها ليست يمين طلاق فبالتالي عليها الاستغفار وعدم تكرار مثل هذا القول مرة أخرى .هل يحق لـ الزوجة طلب الطلاق بعد خيانة زوجها لها؟ الإفتاء تجيبهل تؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حالة الطلاق .. فيديوحكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمهقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: "إننى لا أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة أن يترك أحدهما المنزل، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها، مما يؤدي إلى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف، ومن الممكن أن يحدث تعقد فى الأمور".وأضاف الشيخ خلال إجابته عن سؤال متصلة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء تقول فيه إنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته، فهل "إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا أم لا؟"، أنه يجب على الأب أن يصلح بين ابنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهما،فمن الممكن أن تتعقد الأمور أكثر.وتابع:"ما يقوله الزوج لزوجته مثل "تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى" استنكرته دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول "كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار وهى إطعام عشرة مساكين".