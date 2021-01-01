حكم دخول الحمام بذهب مكتوب عليه لفظ الجلاله.. دار الإفتاء ترد



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن دخول الإنسان الخلاء بشيء مكتوب عليه آيات قرآنية أو اسم من أسماء الله الحسنى؛ لا يصح، مشيرًا إلى ما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوبًا فيه: محمد رسول الله.







وأوضح أمين لجنة الفتوى في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: ما حكم دخول الخلاء بسلسلة مكتوب عليها آيات قرآنية؟ أنه يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطرًا إلى ذلك، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.. الآية (الأنعام).

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وأضاف أمين لجنة الفتوى أن يحرم دخول الخلاء بالمصحف أو جزء منه، إلا لحاجة كأن يخاف ضياعه إذا تركه في الخارج ، ناقلًا عن الزمخشري في الكشاف" ويحرم دخول الخلاء بمصحف إلا لحاجة ، قال في الإنصاف : «لا شك في تحريمه قطعا , ولا يتوقف في هذا عاقل . قلت : وبعض المصحف كالمصحف ».لافتًا إلى أن حمل آيات من القرآن ، إن كان المقصود به حمل أجزاء أو سور مطبوعة من القرآن ، يحملها ليتمكن من قراءتها أو حفظها ، فلا بأس ، لكن لا ينتزعها من المصحف انتزاعا ، لما فيه من عدم الاحترام للقرآن .ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم الوضوء في الحمام؟".أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الحمام قديمًا عندما ذكره الفقهاء كان يقصد به محل النجاسة، حيث كانت تقضى الحوائج في ما يشبه البرميل، ويتم نزحه، وهو الذي كان يحرم فيه ذكر الله أو الوضوء فيه".وأكد أمين الفتوى بالدار، أن الحمام الحديث أصبح طاهرًا، وحتى لو حل بها النجاسة فتزول فورًا بالماء، وعلى ذلك يجوز الوضوء فيه.ومن جهته قال الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان الوضوء في الحمام طالما لا توجد نجاسات، مضيفًا أن التسمية عند بداية أي عمل مستحب، وكل أمر لم يذكر اسم الله عليه منزوع البركة.وأضاف "عويضة" في إجابته عن سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ": مكان قضاء الحاجة يجري التسمية للوضوء في القلب، ويتفق كثير من العلماء على هذا الرأي.