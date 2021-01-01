

حكاية أفعى سوداء تعكس ألوان قوس بشرط واحد ..صور حكاية أفعى سوداء تعكس ألوان قوس بشرط واحد ..صور

توصف الثعابين بأشكالها المرعبة التي تجبرك على الفرار منها أو ربما قتلها لكن ما وجده الناشط المتخصص بالزواحف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جاي بروير، مثير للذهول والتعجب من هذا الجمال الشكلي لثعبان قد يكون سامًا أو شرسًا.



ونشر « بروير» على صفحته الرسمية بموقع «انستجرام» مشاهد مثيرة جدًا لإحدى أندر وأغرب الأفاعي السوداء على الإطلاق، والمشهورة بانعكاسات لونها الفريدة عند تعرضها لأشعة الشمس.



سبب لون الثعابين المثير

وقال متخصص الزواحف في كاليفورنيا، والذي يعمل مع الزواحف منذ 35 عاماً أنه يوجد نوعان من الجينات، يعطيان هذه الثعابين، لونها الأسود، ما يجعلها نادرة ومميزة، خاصة عندما ينعكس لونها، تحت أشعة الشمس، كقوس القزح، لافتًا إلى أنها جميلة ومهيبة بطريقتها الخاصة.

وتابع أنه لطالما تواجد نوعًا واحدًا من هذه الأفعى في البرية، لكن يُوجد المزيد منها في الأسر لأنها سلالة انتقائية يتم إنتاجها عن طريق تربية نوعين مختلفين معًا لإنتاج هذا اللون، وهذا أمر يستحال حدوثه في البرية، فمن غير المحتمل أن يلتقي واحد من كل 10 ملايين ثعبان بآخر يشبهه تمامًا.وأكد برير أن هذه الأفعى الفريدة غير سامة، والتي ولدت منذ 9 سنوات في حديقة «The Reptile Zoo» الأمريكية معشوقة الزوار والمشاهير على حد سواء بسبب لونها الغريب، فهو يعد المفضل لدى العديد من الناس عند زيارة حديقة الحيوانات، وخصوصًا المشاهير.والتقطت الفيديو والصور خارج حديقة الحيوانات في مدينة فوونتين فالي بكاليفورنيا، ويُذكر أن هذا النوع من الثعابين يعيش عادة في جنوب شرق آسيا، كما يمكن أن يصبح حجمه كبيراً حقاً، ليتراوح طوله من 20 إلى 25 قدماً.https://www.instagram.com/reel/CMPb9foF6Q2/?utm_source=ig_web_copy_linkعضة ثعبان ضخموفي وقت سابق، عض ثعبان ضخم وجه جاي بروير بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية نشر جاي بروير مقطع فيديو له يحاول فيه أخذ بيض الثعبان، وهو يرقد عليه.وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أسرع الثعبان على الفور في عض وجه بروير الذي بدأ في نزف دمًا من وجهه.واعتاد الرجل الثلاثيني أن يلتقط مقاطع فيديو له مع الحيوانات الخطرة التي يصادفها خلال عمله وينشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «انستجرام».وعلق جاي بروير على الفيديو قائلًا: «يا إلهي أنا في وجهه تمامًا، ثم بدأ في مسح دم عن وجهه ومن بعدها أصابته نوبة من الضحك».ردود الأفعالوحاز الفيديو الذي تمت مشاركته منذ الاثنين الماضي على إعجاب أكثر من 122000 إعجاب، فيما كانت من أبرز التعليقات عليه: «أنت شجاع»، وأضاف آخر: «لم يكن هناك داعي لما فعلته».



