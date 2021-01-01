

حقيقة وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية قبل العيد حقيقة وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية قبل العيد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، مُشددةً على توافر السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام



عمليات صرف المقررات التموينية، مُشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.



وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتم توفير المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة، تخفيفاً للعبء عن المواطنين، وكذلك زيادة طرح منتجات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.



