حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي.. واختيار حجازي والونش (فيديو)



حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي

يرى لاعب المنتخب والزمالك السابق، حازم إمام، إن اختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في مركز قلب الدفاع موفقة.



وعلل إمام رأيه خلال حلقة برنامج نجوم اليورو، قائلاً:"من يتواجد في المنتخب الأولمبي ويُشارك؟.. مرعي في وادي دجلة لا يُشارك وفريقه ليس في أفضل حالاته، كما أن أحمد رمضان "بيكهام" ومحمد عبد السلام لا يُشاركان، أسامة جلال هو من يُشارك مع فريقه".



وأضاف لاعب المنتخب السابق:"محمود الونش هو أفضل مدافع في مصر حاليًا كما أن أحمد حجازي لاعب "ثقيل" لذا أرى أن الاختيار كان موفقًا في مركز قلب الدفاع"، ولكنه يرى أن لاعب الأهلي المُعار لسموحة، أحمد عبدالقادر كان لابد أن يتواجد بدلًا من عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي الذي لم يُشارك.

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وأتم حازم إمام رأيه بقوله:"هي وجهات نظر لكن ناصر ماهر وعبدالرحمن مجدي لم يُشاركا وعبد القادر يلعب في المركز ذاته ولكن المدرب أحيانًا يطمأن للاعب لعب معه من قبل عن لاعب جديد".