حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي.. واختيار حجازي والونش (فيديو)

آخر الأخباراخبار الرياضة › حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي.. واختيار حجازي والونش (فيديو)

صورة الخبر: حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي
حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي

يرى لاعب المنتخب والزمالك السابق، حازم إمام، إن اختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في مركز قلب الدفاع موفقة.

وعلل إمام رأيه خلال حلقة برنامج نجوم اليورو، قائلاً:"من يتواجد في المنتخب الأولمبي ويُشارك؟.. مرعي في وادي دجلة لا يُشارك وفريقه ليس في أفضل حالاته، كما أن أحمد رمضان "بيكهام" ومحمد عبد السلام لا يُشاركان، أسامة جلال هو من يُشارك مع فريقه".

وأضاف لاعب المنتخب السابق:"محمود الونش هو أفضل مدافع في مصر حاليًا كما أن أحمد حجازي لاعب "ثقيل" لذا أرى أن الاختيار كان موفقًا في مركز قلب الدفاع"، ولكنه يرى أن لاعب الأهلي المُعار لسموحة، أحمد عبدالقادر كان لابد أن يتواجد بدلًا من عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي الذي لم يُشارك.

وأتم حازم إمام رأيه بقوله:"هي وجهات نظر لكن ناصر ماهر وعبدالرحمن مجدي لم يُشاركا وعبد القادر يلعب في المركز ذاته ولكن المدرب أحيانًا يطمأن للاعب لعب معه من قبل عن لاعب جديد".

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حازم إمام يُعلق على قائمة المنتخب الأولمبي.. واختيار حجازي والونش (فيديو)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53436

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager