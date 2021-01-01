جينيسيس GV80 ستأتي بفئة فاخرة من 6 مقاعد

يعتقد أن جينيسيس ستطلق فئة أكثر فخامة من سيارتها الفاخرة GV80. وفق مجلة كورية فإن السيارة قد شوهدت بالفعل بمقاعد منفصلة للصف الثاني، وبينهما مسند أذرع فاخر بالعديد من الأزرار وأدوات التحكم، ويقال أ السيارة ستوفر أيضاً شواحن لاسلكية للهواتف الذكية لركاب الصف الثاني إضافة لميزات تهوية وتسخين المقاعد وتعديلها كهربائياً.

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