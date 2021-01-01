المربع نت – كشفت جينيسيس أول صور رسمية لموديل G80 سبورت 2022 بتصميم أكثر ديناميكية ورشاقة من الموديل القياسي.
هذا هو أول تأكيد رسمي على شائعات تطوير جينيسيس لنسخة رياضية لـ G80 الجيل الجديد كما فعلت مع الجيل السابق، مع استهداف تدشينها بشكل رسمي في الربع الثالث من العام.
وتتميز نسخة سبورت بجنوط جديدة 20 إنش ومصد أمامي معدل أكثر جراءة ولمسات كروم داكنة على الشبك وجوانب السيدان الفاخرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جينيسيس G80 سبورت 2022 تكشف نفسها رسمياً
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق