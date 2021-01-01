المربع نت – دشنت جيب النسخة العالمية لكومباس 2022 فيس ليفت تمهيداً لطرحها في الخريف بأسعار أمريكية تبدأ من 25,000 دولار – 94,000 ريال قبل الضرائب.
وتتميز السيارة بتحديثات جمالية متعددة للتصميم الخارجي تشمل مصابيح LED جديدة وجنوط 16-17-18 إنش ألمنيوم مختلفة، مع تحديثات رئيسية أخرى للداخلية، تشمل لوحة قيادة جديدة ومواد أفخم.
وتأتي الداخلية بشاشة 8.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، و الذي تم تحديثه ليكون أسرع بـ 5 مرات من النظام السابق، مع لوحة عدادات صغيرة 3.5 إنش للفئة الأساسية، وتتوفر الفئات الأفخم بشاشة 10.1 إنش للنظام الترفيهي ولوحة عدادات 7 إنش أو 10.25 إنش رقمية حسب الفئة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جيب كومباس 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق