

جوجل تطرح تطبيق Drive الجديد لسطح المكتب جوجل تطرح تطبيق Drive الجديد لسطح المكتب

تعمل Google على تبسيط كيفية نسخ مستخدمي Drive لملفاتهم احتياطيًا ومزامنتها، تطرح الشركة تطبيق Drive الجديد لسطح المكتب على نظامي التشغيل Mac و Windows.



سيحل Drive لسطح المكتب محل تطبيق Backup and Sync (الذي حل محل تطبيق Google Drive لسطح المكتب في 2018) وكذلك Drive File Stream ، المخصص لمستخدمي الأعمال، نظرًا لأن Google Workspace متاح الآن للجميع، فليس من المنطقي أن يكون لديك طرق مزامنة منفصلة.



يجمع التطبيق الجديد بين أفضل

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أجزاء Backup and Sync و Drive File Stream، وفقًا لـ Google، ستكون قادرًا على تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور جوجل وكذلك Drive، هناك خيار لمزامنة أجهزة التخزين الخارجية مع السحابة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادرًا على نسخ ملفات Drive على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مع نسخ الملفات المخزنة محليًا للوصول بشكل أسرع.يمكنك مزامنة المجلدات المحلية مثل سطح المكتب والمستندات، هناك أيضًا تكامل مع Microsoft Outlook وجدولة Meet، وستتمكن من معرفة من يقوم بتحرير ملفات Microsoft Office في الوقت الفعلي.لن يضطر مستخدمو Drive File Stream إلى فعل الكثير، أعادت Google تسمية التطبيق إلى Drive لسطح المكتب، وسيكتسب ميزات من النسخ الاحتياطي والمزامنة في الأشهر المقبلة.ستطالب Google مستخدمي النسخ الاحتياطي والمزامنة بالتبديل إلى Drive لسطح المكتب، اعتبارًا من الأول أكتوبر، سيتوقف النسخ الاحتياطي والمزامنة عن العمل، لذا ستحتاج إلى إجراء النقل لمواصلة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك باستخدام Drive.