

جوجل تختبر ميزات جديدة للوضع الداكن لمحرك بحثها جوجل تختبر ميزات جديدة للوضع الداكن لمحرك بحثها

تختبر شركة جوجل، في الوقت الحالي ميزات جديدة لسمة الوضع الداكن Dark Mode لمحرك البحث على الويب، كنوع من إعادة هيكلة خدمة البحث العالمية، وذلك لتسهيل الأمور على مستخدميها، وسيساعد الترتيب الجديد لمزايا التطبيق بشكل خاص أولئك الذين يجرون عمليات بحث مخصصة على Google Search، التي قد تكون بلغة معينة أو لتاريخ محدد.



وبحسب ما ذكره موقع "india today"، بدأت عملاقة التقنية الأمريكية، في طرح التغيير على عدد قليل من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتأتي ميزات بحث جوجل الجديدة، بعد اختبار الشركة لخاصية الوضع الليلي لعدة أشهر، كعملية اختبار محدود، وسيتمكن المستخدم من العثور على خيار "إعدادات" جديد أعلى صفحة ويب بحث Google، بجوار أيقونة الحساب مباشرة.



وتتضمن قائمة الإعدادات المنسدلة الجديدة، ما مجموعه سبعة خيارات تتيح لك إجراء عمليات بحث مخصصة على الويب، تتكون من: إعدادات البحث، واللغات، وإخفاء النتائج الصريحة، والبحث المتقدم، وسجل البحث وبياناتك في تعليمات البحث والبحث.

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وعلى ما يبدو أن خيارات البحث ليست جديدة تمام، ففي السابق، كان بإمكان أولئك الذين يستخدمون محرك بحث جوجل، رؤيتها على صفحة نتائج البحث في خيار الأدوات، أسفل شريط البحث مباشرة، حيث يعمل هذا الخيار بطريقة مماثلة، ما يسمح للمستخدمين بتخصيص بحثهم من خلال عوامل التصفية.وبالتالي، فإن خيار الإعدادات الجديد هو مجرد إعادة تنظيم للوظائف، على الرغم من أنه يجعل الأمور أسهل للجميع، إلا إنها منظمة بطريقة جديدة، يمكن أن تساعد المستخدمين على تخصيص بحثك دون تحميل صفحة نتائج البحث الأولى.جوجل تختبر زر إعدادات جديدةوبالإضافة إلى ذلك، تختبر جوجل ميزتين جديدتين، وفقا لموقع 9to5Google، الذي رصد أحد هذه الخيارات وهي عبارة عن استخدام الخلفيات المخصصة على الهواتف المحمولة، وظهرت هذه الميزة لأول مرة على أجهزة محدودة خلال العام الماضي، وتتابع الشركة الآن طرحًا قائمًا على الحساب للميزة على نطاق أوسع هذا العام.وسيتوفر الزر الجديد في قائمة الإعدادات أعلى صفحة البحث، والذي سيظهر على شكل رمز يشبه الشمس، والذي سيتحول عند تشغيل الوضع المظلم إلى شكل القمر.وهناك إضافة أخرى مثيرة للاهتمام، قد تقدمها جوجل إلى محرك البحث قريبًا، وهي زر تبديل مخصص للوضع الداكن، ويشير تقرير 9to5Google، إلى أن الشركة الأمريكية تختبر الميزة على نطاق واسع لمستخدمي البحث.يشار إلى المظهر الداكن الجديد لمحرك بحث جوجل على أجهزة سطح المكتب، يحل محل المساحات البيضاء الشاسعة حيث تظهر خلفية صفحات البحث باللون الرمادي الغامق، وتتحول معظم الرموز والنصوص إلى درجات مختلفة من الرمادي والأبيض، التي تبدو ظاهريًا مريحة للعينين أثناء الليل.