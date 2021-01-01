حذفت جوجل عددًا من التطبيقات من على متجر "جوجل بلاي" الخاص بنظام تشغيل أندرويد.
وقال موقع "إنجادجت" إن جوجل أزالت تطبيقات Android الشائعة التي سرقت كلمات مرور خاصة بمنصة فيسبوك، ويبلغ عدد عمليات تحميل تلك التطبيقات أكثر من 5.8 مليون في متجر جوجل بلاي.
وتواصل جوجل سحب تطبيقات أندرويد التي ترتكب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بعد أن اكتشف محللو الويب أن التطبيقات تسرق تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك عبر خداع المستخدمين.
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التعليقات على جوجل تحذف تطبيقات قامت بسرقة كلمات مرور "فيسبوك"
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