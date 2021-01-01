جوجل تحذف تطبيقات قامت بسرقة كلمات مرور "فيسبوك"

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جوجل تحذف تطبيقات قامت بسرقة كلمات مرور "فيسبوك"

حذفت جوجل عددًا من التطبيقات من على متجر "جوجل بلاي" الخاص بنظام تشغيل أندرويد.

وقال موقع "إنجادجت" إن جوجل أزالت تطبيقات Android الشائعة التي سرقت كلمات مرور خاصة بمنصة فيسبوك، ويبلغ عدد عمليات تحميل تلك التطبيقات أكثر من 5.8 مليون في متجر جوجل بلاي.

وتواصل جوجل سحب تطبيقات أندرويد التي ترتكب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بعد أن اكتشف محللو الويب أن التطبيقات تسرق تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك عبر خداع المستخدمين.

كان هناك خمسة أنواع مختلفة من البرامج الضارة في هذه المجموعة، ولكن جميعها استخدمت نفس كود JavaScript وتنسيقات ملفات التكوين لتمرير المعلومات.

وحظرت جوجل جميع مطوري التطبيقات المحذوفة من المتجر، على الرغم من أن ذلك قد لا يمثل رادعًا كبيرًا عندما يمكن للجناة على الأرجح إنشاء حسابات مطورين جديدة.

المصدر: صدى البلد

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