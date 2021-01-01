

جهاز حماية المستهلك ناعيا جيهان السادات: قدمت نموذجا متفردا فى العطاء جهاز حماية المستهلك ناعيا جيهان السادات: قدمت نموذجا متفردا فى العطاء

نعى المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.



وأكد "رئيس جهاز حماية المستهلك" أن السيدة جيهان السادات ، قدمت نموذجاً متفرداً فى العطاء الوطنى، والتحلى بالمسئولية التاريخية، وكانت خير سند لزوجها خلال فترة من أهم فترات التاريخ الحديث



مرت بها مصرنا العزيزة ، ووقوفها بجانب الضباط والجنود المصابين أبطال معركة تحرير الأرض الغالية.



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وأضاف - " رئيس جهاز حماية المستهلك " - أن السيدة الجليلة جيهان السادات ستظل رمزاً خالداً للمرأة المصرية المثالية، التى تهب حياتها فى خدمة وطنها، مثمناًماقامت به الراحله من جهود متميزة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور مواقفها التاريخية وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، حتى صارت خير أم للأبطال.وأعرب - " رئيس جهاز حماية المستهلك " - عن خالص عزائه ومواساته لأسرة فقيدة الوطن، والشعب المصرى ، سائلاً المولى – عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان .