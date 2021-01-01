جمال شعبان يوضح قائمة أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات الضارة للحفاظ على صحة القلب والشرايين.
وأوضح شعبان الأطعمة والمشروبات الضارة بصحة القلب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب
1- السكر والملح والدهون.
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