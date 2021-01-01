جمال شعبان يوضح قائمة أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب



أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات الضارة للحفاظ على صحة القلب والشرايين.



وأوضح شعبان الأطعمة والمشروبات الضارة بصحة القلب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



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أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب

1- السكر والملح والدهون.

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2- اللحم الأحمر وخاصة المقلي والمسبك.3- الصودا والمشروبات الغازية سواء الدايت أو غيره.4- اللحوم المخلقة مثل اللانشون.5- البيتزا.6- الأرزالأبيض والمكرونة والخبز الأبيض.7- المخبوزات من باتيهات و ساليزون وجاتوهات.8- الزبدة.9- الشوربة المعلبة.10- الآيس كريم.11- الكحول.12- البطاطس المقلية.13- رقائق الشيبسي.14- الدجاج المقلي.ونوه عميد معهد القلب السابق الى أن نقلل من الكميات وخاصة اللحوم المجهزة والأطعمة المصنعة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.