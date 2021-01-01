جديد في مصر .. مواصفات و اسعار شانجان 55 CS موديل 2021..

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جديد في مصر .. مواصفات و اسعار شانجان 55 CS موديل 2021..

تنطلق شركة شانجان الصينية بالعديد من اصداراتها المتنوعة داخل السوق المصري، مثل فئة السيدان، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طراز الـ SUV، و التي من بينها النسخة شانجان 55 CS موديل 2021، حيث تقدم السيارة من خلال 3 فئات من التجهيزات.

مواصفات شانجان 55 CS موديل 2021
زودت السيارة شانجان 55 CS موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي مدعوم بـ تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصان، و 225 نيوتن/متر من عزم الدوران، بنما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

التجهيزات الخاصة بالسيارة شانجان 55 CS موديل 2021
تحتوي السيارة شانجان 55 CS على حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة و منها، زر ايقاف و تفعيل المحرك، و مثبت سرعة، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، مع وسائد هوائية AIRBAGS، و فرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن و كاميرا خلفية، و مرايات كهربائية لسهولة التحكم الداخلي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية و يصل إلى 6 مكبرات صوتية للفئات الاعلى تجهيزًا، إلى جانب فتحة سقف كهربائية و بانورما، و حساسات مطر.

المصدر: صدى البلد

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