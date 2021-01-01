جديد في مصر .. أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن أسعار نسختها الجديدة إكليبس كروس موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتميزت الإطلالة الجديدة بمصابيح أمامية نحيفة تعمل عبر تقنية LEDLIGHT، مع شبكات سوداء متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب ذات تصميم هندسي مختلف، والاستغناء عن الناشر الخلفي الخاص بالإصدارات السابقة.
مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022
تستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 152 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات طراز CVT، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلو متر في فترة زمنية تقدر مدتها بـ 8.6 ثانية.
التجهيزات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022
تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 على العديد من وسائل الامن و السلامة، مثل منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرونامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و نظام الثبات الالكتروني، مع مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، إلى جانب انظمة التحكم والرفاهية مثل مقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و قدرت الابعاد الهيكيلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4405 مم، و عرض يقدر بـ 1805 مم، و1685 مم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2670 مم،
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