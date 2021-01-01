جامعة هارفارد: الشوكولاتة البيضاء تساعد فى فقدان الوزن



الشوكولاتة البيضاء الشوكولاتة البيضاء

يرتبط استهلاك الشوكولاتة بتأثير سلبي على الوزن، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يمتنعون عن استهلاك الشوكولاتة لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولكن أظهرت دراسة حديثة نتائج صحية لاستهلاك الشوكولاتة في النساء قبل الحيض.



ووفقا لتقرير لموقع time now news كشف دراسة بحثية لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أن الشوكولاتة البيضاء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتعزز إدارة نسبة السكر في الدم، ووجد الباحثون فوائد فقدان الوزن والتحكم في مرض السكري من استهلاك الشوكولاتة البيضاء، كما تم نشر الدراسة في اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية (FASEB) .



الشوكولاته لانقاص الوزن

في الدراسة شاركت 19 أنثى قوقازية بعد سن اليأس تم إجراء الملاحظات بعد دراسة تأثير استهلاك كمية محددة من الشوكولاتة البيضاء في إطار زمني محدد تضمنت اثنتان من أبرز نتائج الدراسة انخفاض نسبة الجلوكوز الصائم بسبب تناول الشوكولاتة في الصباح وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الوزن، على الرغم من استهلاك الشوكولاتة، كما ذكرت جريدة هارفارد جازيت، وتضمنت النقاط الرئيسية للدراسة بين النساء ما يلي:

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لم يؤد تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل إلى زيادة الوزن.يمكن أن يؤثر تناول الشوكولاتة في الصباح أو المساء على الجوع والشهية .يمكن أن يساعد تناول الشوكولاتة خلال ساعات الصباح على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.وقال فرانك شير من قسم اضطرابات النوم والساعة البيولوجية ، وأقسام الطب والأعصاب في مستشفى بريجهام التابعة لهارفارد والمؤلف المقابل للورقة البحثية: "تسلط نتائجنا الضوء على أنه ليس فقط ماذا نأكل ولكن أيضًا التوقيت مهم جدًا وله تأثير على الفسيولوجية الآليات المشاركة في تنظيم وزن الجسم ".وأضافت مارتا جاراوليت رئيس قسم اضطرابات النوم والحيض: "لم يكتسب متطوعونا وزنًا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية تظهر نتائجنا أن الشوكولاتة قللت بشكل ملحوظ الشعور بالجوع وفقدان الشهية والرغبة في تناول الحلويات كما هو موضح في الدراسات السابقة".