جامعة هارفارد: الشوكولاتة البيضاء تساعد فى فقدان الوزن

يرتبط استهلاك الشوكولاتة بتأثير سلبي على الوزن، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يمتنعون عن استهلاك الشوكولاتة لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولكن أظهرت دراسة حديثة نتائج صحية لاستهلاك الشوكولاتة في النساء قبل الحيض.
ووفقا لتقرير لموقع time now news كشف دراسة بحثية لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أن الشوكولاتة البيضاء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتعزز إدارة نسبة السكر في الدم، ووجد الباحثون فوائد فقدان الوزن والتحكم في مرض السكري من استهلاك الشوكولاتة البيضاء، كما تم نشر الدراسة في اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية (FASEB) .
الشوكولاته لانقاص الوزن
في الدراسة شاركت 19 أنثى قوقازية بعد سن اليأس تم إجراء الملاحظات بعد دراسة تأثير استهلاك كمية محددة من الشوكولاتة البيضاء في إطار زمني محدد تضمنت اثنتان من أبرز نتائج الدراسة انخفاض نسبة الجلوكوز الصائم بسبب تناول الشوكولاتة في الصباح وعدم حدوث زيادة ملحوظة في الوزن، على الرغم من استهلاك الشوكولاتة، كما ذكرت جريدة هارفارد جازيت، وتضمنت النقاط الرئيسية للدراسة بين النساء ما يلي:
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