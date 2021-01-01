جاجوار E-Type الكلاسيكية تحصل على ترقيات قوية .. صور

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صورة الخبر: جاجوار E-Type الكلاسيكية تحصل على ترقيات قوية .. صور
جاجوار E-Type الكلاسيكية تحصل على ترقيات قوية .. صور

ظهرت النسخة الكلاسيكية جاجوار E-Type في ثوبها الجديد، بعدما كشفت عنها شركة E-Type UK البريطانية، و تعد هذه السيارة هي صاحبة تاريخ طويل وممتد وسط إصدارات جاجوار القوية، و لكنها تألقت في هذا العام بالعديد من الترقيات الجديدة، و التي جاءت على الطريقة الخاصة بهذه الشركة البريطانية تحت علامة تجارية باسم Unleashed.

التعديلات الجديدة لـ جاجوار E-Type الكلاسيكية
دعمت السيارة E-Type و التي أصبحت Unleashed، بمحرك قوي مكون من اثنتي عشر اسطوانة طراز V12، بسعة 5200 سي سي، و لكن الترقيات الجديدة جاءت بقوة 6100 سي سي، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

كما تمتعت السيارة بمنظومة مكابح متطورة من أربعة مكابس، و التي تنمح قائد السيارة أفضلية الحركة و التعامل، مع نظام تعليق قابل للتعديل، إلى جانب التصميم الخارجي المميز و الذي يتمتع بمقدمة بارزة مع لمسات انسيابية، و مساحة خلفية صغيرة نسبيًا، بينما ترتكز على عجلات مدعومة بجنوط معدنية باللون الفضي ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع.

و تقدم المقصورة الداخلية من السيارة بالعديد من الإضافات القوية، حيث تزينت المقاعد بالجلد البني مع اضاءة تعمل بتقنية LED، و مقود حركة مغلف بالجلد الفاخر معتمد على حياكة صفراء، بالإضافة إلى زر تفعيل و إيقاف المحرك، و نظام صوتي و ترفيهي، مع إمكانية إضافة بعض اللمسات لمن يرغب باقتناء هذه النسخة.

و يذكر أن هذه السيارة استغرق على بنائها مدة تستغرق 4000 ساعة، وفقا لما ذكرته شركة E-Type UK، و من المفترض أن تقدم السيارة بقيمة سعرية قدرها 325 ألف جينه إسترليني، بدون حساب تكلفة النسخة الاصلية

صورة الخبر: جاجوار E-Type الكلاسيكية تحصل على ترقيات قوية .. صور

المصدر: صدى البلد

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