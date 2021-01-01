تعرض رجل نمساوي لصدمة عندما استيقظ في الساعات الأولى من الصباح ليدخل المرحاض اذا يتحول الأمر الي كابوس فأثناء جلوسه تسلل ثعبان عبر المصارف ولدغه بينما كان لا يتوقع حدوث الأمر علي الإطلاق.
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وحسب موقع newslens قالت الشرطة في مقاطعة ستيريا في بيان إن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا في مدينة جراتس تعرض إلى لدغة الثعبان في الساعة السادسة صباحًا ليلتف ويجد ثعبان شبكيًا بطول 1.6 متر تقريبًا داخل المرحاض.
وجاء في بيان الشرطة "بعد فترة وجيزة من جلوسه على المرحاض شعر ساكن جراتس حسب روايته الخاصة بقرصة".
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التعليقات على ثعبان ضخم يتسلل ويلدغ رجلا أثناء جلوسه على المرحاض
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