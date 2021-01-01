

ثعبان ضخم يتسلل ويلدغ رجلا أثناء جلوسه على المرحاض ثعبان ضخم يتسلل ويلدغ رجلا أثناء جلوسه على المرحاض

تعرض رجل نمساوي لصدمة عندما استيقظ في الساعات الأولى من الصباح ليدخل المرحاض اذا يتحول الأمر الي كابوس فأثناء جلوسه تسلل ثعبان عبر المصارف ولدغه بينما كان لا يتوقع حدوث الأمر علي الإطلاق.



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وحسب موقع newslens قالت الشرطة في مقاطعة ستيريا في بيان إن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا في مدينة جراتس تعرض إلى لدغة الثعبان في الساعة السادسة صباحًا ليلتف ويجد ثعبان شبكيًا بطول 1.6 متر تقريبًا داخل المرحاض.



وجاء في بيان الشرطة "بعد فترة وجيزة من جلوسه على المرحاض شعر ساكن جراتس حسب روايته الخاصة بقرصة".

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وقالت الشرطة إن الثعبان، وموطنه آسيا يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من 9 أمتار، يعتقد أنه هرب من شقة الجيران دون أن يلاحظه أحد وانزلق في المرحاض عبر المصارف، على الرغم من أن مساره الدقيق لا يزال غير واضح.وعلي جانب آخر قام خبير الزواحف الذي اتصلت به خدمات الطوارئ بإخراج الثعبان من المرحاض ونظفه وأعاده إلى صاحبه، وقد عولج الرجل في المستشفى من إصابات طفيفة.وأضافت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن الجار البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يمتلك 11 ثعبانًا ، وجميعها غير سامة، إلى مكتب النيابة للاشتباه في تسببه بإهمال في أذى جسدي.