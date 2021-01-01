

تيك توك تتيح مقاطع الفيديو بمدة أطول للجميع تيك توك تتيح مقاطع الفيديو بمدة أطول للجميع

تعمل منصة تيك توك على إمكانية توفير القدرة على نشر مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، أي ثلاثة أضعاف الحد الحالي البالغ دقيقة واحدة.

وتهدف الزيادة الجديدة إلى منح صناع المحتوى مزيدًا من المرونة أثناء التصوير والحد من الحاجة إلى المنشورات المتعددة الأجزاء.

وتم اختبار مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق على الأقل منذ شهر ديسمبر. وكان من السهل مشاهدتها عند التمرير عبر مقاطع الفيديو من أهم صناع المحتوى في المنصة.

وكانت مقاطع الفيديو الأطول مقتصرة على مستخدمين محددين. ولكن يتم طرحها الآن للجميع عبر المنصة خلال الأسابيع المقبلة.

.وعلى صعيد متصل أزالت المنصة ما يقرب من 62 مليون مقطع فيديو بسبب انتهاك القواعد.

وقالت منصة الفيديوهات القصيرة، إنها أزالت ما يقرب من 62 مليون مقطع فيديو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام لانتهاك إرشاداتها، حيث تسعى إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية.

وأوضحت الشركة في تقرير صدر عبر موقعها أن مقاطع الفيديو هذه تمثل أقل من 1 % من الإجمالي المنشور عبر المنصة وتندرج تحت فئات مثل العري والجنس والتنمر والسلوك البغيض.

وأضافت تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، أن نحو 8.5 ملايين عملية إزالة تمت من الولايات المتحدة.

وأصدرت الشركة تقارير الشفافية منذ عام 2019، بعد أن خضعت منصتها التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين للتدقيق بسبب المشكلات المتعلقة بالمحتوى والخصوصية التي دفعت بعض البلدان أيضًا إلى حظر التطبيق.

وافتتحت المنصة، التي عززت ميزات الأمان والخصوصية للاحتفاظ بالمستخدمين، مركزًا للإشراف على المحتوى في مكتبها في لوس أنجلوس العام الماضي لتعزيز الشفافية.