المربع نت – دشنت تويوتا الجيل الـ 15 من كراون في 2018 قبل تحديثه في 2020، والآن أعلنت العلامة عن إصدارين خاصين حصريين للسوق الياباني للسيدان الفاخرة.
الإصدار الأول باسم RS المحدود II المبني على فئة RS ولكن بلمسات داكنة للخارجية وجنوط 18 إنش حصرية سوداء وإطارات جديدة وجلود سوداء للداخلية ومقاعد مهواة وزخرفات جديدة على الكونسول الأوسط ولوحة القيادة.
الإصدار الثاني هو S “ستايل الأناقة III” المبني على فئة S، بجنوط 18 إنش ولمسات كروم ولمسات براقة أخرى للخارجية وزخرفات خشبية وجلود بنية أنيقة للداخلية.
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التعليقات على تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة
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