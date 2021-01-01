تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة

صورة الخبر: تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة
تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة

المربع نت – دشنت تويوتا الجيل الـ 15 من كراون في 2018 قبل تحديثه في 2020، والآن أعلنت العلامة عن إصدارين خاصين حصريين للسوق الياباني للسيدان الفاخرة.

الإصدار الأول باسم RS المحدود II المبني على فئة RS ولكن بلمسات داكنة للخارجية وجنوط 18 إنش حصرية سوداء وإطارات جديدة وجلود سوداء للداخلية ومقاعد مهواة وزخرفات جديدة على الكونسول الأوسط ولوحة القيادة.

الإصدار الثاني هو S “ستايل الأناقة III” المبني على فئة S، بجنوط 18 إنش ولمسات كروم ولمسات براقة أخرى للخارجية وزخرفات خشبية وجلود بنية أنيقة للداخلية.

ويعتمد الإصداران على محرك 2.5 لتر هايبرد بقوة إجمالية 226 حصان وعزم 221 نيوتن متر، متصل بناقل CVT ونظام دفع رباعي.

ويبدأ سعر إصدار كراون RS المحدود II من 47,000 دولار – 176,000 ريال، بينما يبدأ سعر إصدار S “ستايل الأناقة III” من 47,637 دولار – 179,000 ريال.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98279

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager