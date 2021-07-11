تنفيذ 936 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

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صورة الخبر: تنفيذ 936 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة
تنفيذ 936 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ 936 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - لمنخفضي الدخل" نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 م2 بقطاع د بمنطقة الـ 800 فدان.

وأوضح أن نسبة الإنجاز الإجمالية بموقع المشروع تخطت 75% وهو ما يتجاوز النسب المستهدفة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكداً دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد معاون رئيس الجهاز، أنه تم تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ 75 م2 "غرفتين + صالة" لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين علي الزواج، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مرافق "مياه - صرف – كهرباء - الاتصالات"، وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي.

صورة الخبر: تنفيذ 936 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

المصدر: جريده المصدر

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