تكشف مفاجآت جديدة.. تسريب أول صور من نماذج هواتف iPhone 13

كشفت تسريبات جديدة عددا من الصور لأول نماذج لهواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، حيث تكشف الصور عن مفاجآت لأحجام الهواتف وتصميمها وأبعادها المختلفة.
وبحسب موقع GSMArena فإن الصور تظهر أن هواتف فئة Pro فقط من iPhone 13 ستحتوى على لوحات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية بينما سيستمر الهاتفان الآخران بـ 60 هرتز فقط ، حيث لن تحصل جميع الهواتف على أعلى معدل حتى جيل iPhone 14 .
وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro ، أما هواتف iPhone 13 و iPhone 13 Mini فسيتم استخدام شاشات بتقنيات من نوع FPCB ، وهى ذات جودة أقل من تلك التى تأتى مع تقنية LTPO .
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