

تكشف مفاجآت جديدة.. تسريب أول صور من نماذج هواتف iPhone 13 تكشف مفاجآت جديدة.. تسريب أول صور من نماذج هواتف iPhone 13

كشفت تسريبات جديدة عددا من الصور لأول نماذج لهواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، حيث تكشف الصور عن مفاجآت لأحجام الهواتف وتصميمها وأبعادها المختلفة.



وبحسب موقع GSMArena فإن الصور تظهر أن هواتف فئة Pro فقط من iPhone 13 ستحتوى على لوحات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية بينما سيستمر الهاتفان الآخران بـ 60 هرتز فقط ، حيث لن تحصل جميع الهواتف على أعلى معدل حتى جيل iPhone 14 .



وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro ، أما هواتف iPhone 13 و iPhone 13 Mini فسيتم استخدام شاشات بتقنيات من نوع FPCB ، وهى ذات جودة أقل من تلك التى تأتى مع تقنية LTPO .

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وستحصل جميع هواتف iPhone 13 على تقنيات كاميرا LiDAR التي تقوم بالمسح الضوئي للصور في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز والتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز بما فيها هاتف iPhone 13 mini الأصغر حجما وأقل إمكانات وسعرا في هواتف المجموعة.وستأتى هواتف iPhone 13 بتصميم مميز للغاية مع سمك كبير حوالى 7.55 مم ، وهو سمك أكبر من الذى حصلت عليه هواتف iPhone 12 السابقة حيث جاءت بسمك 7.4 مم، بالإضافة إلى وجود نتوءات أكبر فى الكاميرا فى الجزء الخلفى بحوالي 3.65 ملم مقارنة بـ 1.5 إلى 1.7 ملم في هواتف iPhone 12 .