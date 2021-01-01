أجرت مايكروسوفت تغييرات على قائمة ابدأ وهي الميزة الأكثر بروزًا وإثارة للجدل في نظام التشغيل ويندوز11 الجديد. ولكن في الإصدارات المبكرة من نظام التشغيل كان استرداد قائمة ابدأ القديمة لنظام التشغيل Windows 10 دائمًا ببضع نقرات في الإعدادات بعيدًا، وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها في أحدث إصدار من Windows 11، لم يعد الأمر كذلك حسبما نقل موقع Digitartlends.
وحدث التحول في الإصدار الثاني من برنامج Windows 11 beta ، والذي يتوفر الآن من خلال برنامج Windows Insider، من بين التغييرات الملحوظة الأخرى التي تم إجراؤها على قائمة ابدأ، ويبدو أن مايكروسوفت قد أزالت الخيار من "الإعدادات" تمامًا، ما يترك لك قائمة ابدأ الجديدة الساطعة والمشرقة سواء أعجبك ذلك أم لا. ونعم هذا يعني أنه لا يوجد خيار لمحاذاة شريط المهام إلى اليسار أيضًا.
ومع ذلك هناك بعض المحاذير أولاً، هناك طريقة فعلاً لاستعادة قائمة ابدأ في Windows 10 ، ولكن ليس بهذه السهولة. اكتشف الأشخاص في Tom’s Hardware طريقة الباب الخلفي التي تتضمن تعديل السجل. من الواضح أن أي شيء يتضمن تغييرًا في السجل لا يوصى به ويمكن أن يتسبب في بعض المشكلات الخطيرة بجهازك. ثم مرة أخرى أنت تستخدم برنامجًا تجريبيًا لتبدأ به .
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التعليقات على تقرير: ويندوز 11 يتوقف عن استخدام قائمة "ابدأ" القديمة لويندوز 10
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