تقرير تونسي: حالة وحيدة تقود الترجي للتعاقد مع كارتيرون



الفرنسي باتريس كارتيرون الفرنسي باتريس كارتيرون

أكد تقرير تونسي، على صعوبة تعاقد نادي الترجي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بسبب الشرط الجزائي الضخم الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.







كانت تقارير صحفية تونسية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى دخول نادي الترجي، في مفاوضات للتعاقد مع باتريس كارتيرون، خلفا لـ معين الشعباني.

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وذكر موقع “ football tunisien"، أن هناك العديد من العوامل التي تؤكد صعوبة تدريب كارتيرون لفريق الترجي في الفترة الحالية، أولها وجود شرط جزائي ضخم في عقده مع الزمالك، لا يستطيع الترجي سداده، كما أن المدرب الفرنسي لا يستحق دفع هذا المبلغ من أجل التعاقد معه، خاصة وأن نتائجه في الفترة الأخيرة لم تكن رائعة.وأضاف التقرير التونسي، أن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها التعاقد مع باتريس كارتيرون، هو فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، لكن هذا يبدو أمرا صعبا، لأن الزمالك لن يقدم خدمة للترجي، خاصة بعد توتر العلاقة بين الناديين في الفترة الأخيرة.وأشار التقرير، إلى أن باتريس كارتيرون يحلم بتدريب الترجي، حتي وإن حصل على راتب أقل مما يتقاضاه مع نادي الزمالك، خاصة وأنه يعلم أن الزمالك لا يمكنه تحقيق نجاحات بالمجموعة الحالية من اللاعبين، والمشاكل التي تحاصر النادي.وأكد التقرير، أن المدرب التونسي هو الأقرب لتدريب فريق الترجي، خلال الفترة المقبلة، حيث يعد نبيل معلول أبرز المرشحين، والذي سبق وأن حقق نجاحات كبيرة مع باب سويقة.سيف زاهر يحسم الجدل بشأن تدريب كارتيرون لفريق الترجي:أكد الإعلامى سيف زاهر، بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفريق الموسم القادم.وكتب سيف زاهر تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر”: “كارتيرون موجود في الزمالك السنة اللي جاية".