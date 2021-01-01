يبقى الوضع الوبائي الخاص بنقص المناعة في روسيا متوترا، على الرغم من انخفاض عدد المصابين عام 2020 بنسبة 25 بالمئة لكل 100 ألف من السكان مقارنة بعام 2019.
ويشير تقرير عن "الحالة الصحية والوبائية لسكان روسيا عام 2020"، إلى أن "الوضع الوبائي لفيروس نقص المناعة في روسيا يبقى متوترا. فقد سجلت 61232 إصابة بفيروس نقص المناعة عام 2020 وبلغ مؤشر الإصابة بالإيدز 41.72 لكل 100 ألف شخص من السكان في عام 2020 ، وهذا أقل بنسبة 25 بالمئة من مؤشر عام 2019 الذي كان 55.65 ".
ووفقا للتقرير، سجل ارتفاع عدد الإصابات عام 2020 في 32 كيانا في روسيا، تتصدرها مقاطعات كيميروفو وبيرم وإيركوتسك وكراسنويارسك وأورينبورغ.
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التعليقات على تقرير: انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة في روسيا
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