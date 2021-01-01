كشف باحث عن كلمة يمكن أن تمنع هاتف "آيفون" الخاص بك من الاتصال بشبكة "واي فاي" (Wi-Fi).
وحدد الباحث سلسلة معينة من الأحرف التي، عند استخدامها لاسم شبكة "واي فاي"، ستعطل تماما قدرة "آيفون" على الاتصال بالإنترنت. ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من الكشف عن اسم "واي فاي" آخر مشابه قادر على إثارة الخلل الغريب. ومع ذلك، فإن هذا الخلل الأخير أكثر إزعاجا، حيث لا يوجد حاليا حل للمشكلة.
وفي الواقع، كشف الباحث كارل شو، عن اسمي شبكة "واي فاي"، كلاهما يدمر قدرة جهاز "آيفون" الخاص بك على الاتصال بالإنترنت. وبعد الاتصال بالشبكة، سيعيد "آيفون" تشغيل نفسه على الفور. وعند إعادة تشغيله، سيُبدّل مفتاح تبديل "واي فاي" في قائمة الإعدادات إلى "إيقاف"، ولن تتمكن من إعادة تشغيله مرة أخرى. ويعمل النقر فوق الرمز لمدة ثانية - قبل أن يعود على الفور إلى وضع "إيقاف التشغيل".
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التعليقات على تقارير: "كلمة" تعطّل كل أجهزة "آيفون" مع غياب الحل حاليا!
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