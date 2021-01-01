

تغيير جذري.. هاتف OnePlus Nord CE 5G يحصل على نظام سوفت وير جديد تغيير جذري.. هاتف OnePlus Nord CE 5G يحصل على نظام سوفت وير جديد

حصل هاتف OnePlus Nord CE 5G من شركة وان بلس الصينية على تغيير كبير في نظام السوفت وير الخاص به، والذي تم تحويله من نظام OxygenOS إلى نظام تشغيل 11.0.4.4، حيث اكتسب عددا من الميزات والتغييرات الجديدة أبرزها نظام الكاميرا الذي يعمل به الهاتف.



وحسبما ذكر موقع GSMArena، فإن نظام التشغيل الجديد OxygenOS سيشمل العديد من الميزات والتحسينات للهاتف الرائد OnePlus Nord CE 5G، حيث سيضيف تحديث الأمان لشهر يونيو من جوجل والذي يشمل حل الثغرات والمشكلات الأمنية، وكذلك خاصية الشحن السريع، بالإضافة إلى تحسين فتح الهاتف ببصمة الوجه.



كما يعمل نظام التشغيل الجديد على تحسين أداء هاتف OnePlus Nord CE 5G فيما يخص الكاميرا الأمامية، حيث يتم تقليل الضوضاء في الصور أثناء التصوير الليلي، كما سيعمل على أن تصبح مكالمات الفيديو أفضل وأكثر سلاسة.

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مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 5Gويأتي هاتف OnePlus Nord CE 5G من وان بلس بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية،مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.ويعمل هاتف OnePlus Nord CE 5G بمعالج Snapdragon 750G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات G5 مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 4 و6 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11.وسيحتوى هاتفOnePlus Nord CE 5G من وان بلس على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C.