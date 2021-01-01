حصل هاتف OnePlus Nord CE 5G من شركة وان بلس الصينية على تغيير كبير في نظام السوفت وير الخاص به، والذي تم تحويله من نظام OxygenOS إلى نظام تشغيل 11.0.4.4، حيث اكتسب عددا من الميزات والتغييرات الجديدة أبرزها نظام الكاميرا الذي يعمل به الهاتف.
وحسبما ذكر موقع GSMArena، فإن نظام التشغيل الجديد OxygenOS سيشمل العديد من الميزات والتحسينات للهاتف الرائد OnePlus Nord CE 5G، حيث سيضيف تحديث الأمان لشهر يونيو من جوجل والذي يشمل حل الثغرات والمشكلات الأمنية، وكذلك خاصية الشحن السريع، بالإضافة إلى تحسين فتح الهاتف ببصمة الوجه.
كما يعمل نظام التشغيل الجديد على تحسين أداء هاتف OnePlus Nord CE 5G فيما يخص الكاميرا الأمامية، حيث يتم تقليل الضوضاء في الصور أثناء التصوير الليلي، كما سيعمل على أن تصبح مكالمات الفيديو أفضل وأكثر سلاسة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تغيير جذري.. هاتف OnePlus Nord CE 5G يحصل على نظام سوفت وير جديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق