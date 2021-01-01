

تعملها إزاى؟.. كيفية تتبع نومك باستخدام Apple Watch تعملها إزاى؟.. كيفية تتبع نومك باستخدام Apple Watch

قدم Apple WatchOS 7 ميزة تتبع النوم التي تتيح للمستخدمين تتبع نمط نومهم باستخدام Apple Watch، حيث يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في أنماط النوم ويريدون معرفة المزيد عن دورة نومهم حتى يتمكنوا من تحسينها، وبالنسبة للمستخدمين الآخرين أيضًا، قد يساعدهم ذلك على فهم دورات نومهم وجودتها بشكل أفضل.



وتتيح ميزة تتبع النوم للمستخدمين إنشاء جداول متعددة تشمل أهداف النوم ووقت الاستيقاظ والذهاب إلى الفراش ومنبه لإيقاظك.



إليك كيفية استخدام ميزة تتبع النوم على Apple Watch:

1. قم بإعداد Sleep على Apple Watch



افتح وضع السكون على Apple Watch> اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



(يمكنك أيضًا القيام بذلك من خلال تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك).



2. حدد موعد النوم



انقر على وقت نومك الحالي> قم بتدوير Digital Crown لتعيين وقت جديد للاستيقاظ والنوم.



3. تغيير أو إضافة جدول النوم



- انقر فوق الجدول الكامل ويمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية.



- تغيير جدول النوم.



- أضف جدولًا للنوم.



- غيّر هدف نومك.



- تغيير وضع الاستعداد للنوم (الوقت الذي تريد أن يكون فيه وضع السكون نشطًا قبل وقت النوم).



4. تغيير خيارات النوم



يمكنك فتح تطبيق الإعدادات على Apple Watch وتغيير خيارات السكون.



5. عرض تاريخ نومك الأخير



افتح تطبيق Sleep على Apple Watch وانتقل لأسفل لرؤية سجل نومك.