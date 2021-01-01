تعرف على مسابقة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لعام 2021 ورابط التقديم.. تفاصيل

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون المثمر والبناء لدعم البحث العلمى العربى ومن خلال التعاون مع إتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، عن جائزة الاتحاد للبحث العلمى المتميز لعام 2021.



وأوضحت أنها خمس جوائز للباحثين الشباب قيمتها كالتالي:

- جائزة 2000 دولار فى مجال التقانة الحيوية

- جائزتين قيمة كل جائزة 5000 دولار للإبتكار

- جائزة تأليف الكتب وقيمتها 5000 دولار فى مجال علوم الجينات

- جائزة الإتحاد للترجمة قيمتها 5000 دولار فى مجال النباتات الطبية



ولمعرفة شروط الترشيح للجائزة والتقديم لها يرجى زيارة الرابط الإلكترونى

http://submission.asrt.sci.eg/



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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم المجرية عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2022-2023 وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوميسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويا، وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي:- لن يتم قبول أي أوراق ترد بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه- وقد تم مد فترة التقديم ل 31 يوليو 2021، وللمزيد مم المعلومات عبر هذا الرابطhttp://submission.asrt.sci.eg/اخر موعد للتقديم برنامج الطلاب المصريين التابع للبحث العلمي