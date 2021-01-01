أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون المثمر والبناء لدعم البحث العلمى العربى ومن خلال التعاون مع إتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، عن جائزة الاتحاد للبحث العلمى المتميز لعام 2021.
وأوضحت أنها خمس جوائز للباحثين الشباب قيمتها كالتالي:
- جائزة 2000 دولار فى مجال التقانة الحيوية
- جائزتين قيمة كل جائزة 5000 دولار للإبتكار
- جائزة تأليف الكتب وقيمتها 5000 دولار فى مجال علوم الجينات
- جائزة الإتحاد للترجمة قيمتها 5000 دولار فى مجال النباتات الطبية
ولمعرفة شروط الترشيح للجائزة والتقديم لها يرجى زيارة الرابط الإلكترونى
http://submission.asrt.sci.eg/
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على مسابقة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لعام 2021 ورابط التقديم.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق