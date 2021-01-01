تعرف على قدرات لكزس LFA POV Drive المذهلة.. فيديو

تعتبر شركة لكزس هي احد الازرع التابعة لعملاقة تصنيع السيارات العالمية تويوتا، و التي تتألق بالعديد من الطرازات القوية داخل اسواق السيارات العالمية، حيث تتنوع اصداراتها من ناحية الهيكل الخارجي، و الاضافات الداخلية عبر التقنيات الحديثة المستخدمة، إلى جانب انظمة مساعدة قائد السيارة و عناصر الحماية و الامان.
محرك السيارة لكزس LFA
و تعد النسخة LFA POV Drive واحدة من اقوى الاصدارات التابعة لشركة لكزس، و التي تأتي بقدرات فنية هائلة، مما تمتحها الافضلية على خوض العديد من التحديات، حيث تحتوي السيارة محرك قوي من 10 اسطوانات طراز V10، سعة 4800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 552 حصان عند 8700 لفة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 480 نيوتن/متر عند 6800 دورة في الدقيقة.
بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات، و قد نشرت قناة TEDWARD المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، لهذه النسخة وهي تختبر قدراتها المذهلة، حيث تعالت اصوات المحركات، و بدأت السيارة في خوض العديد من التحديات القوية.
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