

تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme GT Master Edition تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme GT Master Edition

كشفت العديد من المواقع المختصة بتسريب الأخبار التقنية، بالكشف عن هاتف ريلمي Realme، القادم والذي يمتاز بقدرات تصويرية فائقة، ومواصفات عالية، وينطلق الهاتف تحت عنوان Realme GT Master Edition.



وبحسب ما ذكره موقع “91Mobile”، تعتزم شركة ريلمي، إطلاق هاتف ذكي جديد بمواصفات هائلة، مع كاميرا فائقة الدقة، يسمى Realme GT Master Edition، ومن خلال الهاتف المرتقب تعاونت الشركة الصينية، مع المصمم الياباني "ناوتو فوكاساوا" فى محاولة لإنتاج هاتف بلمسة جمالية مميزة.



ووفقاً للموقع الهندى، فمن المتوقع أن يحتوي هاتف ريلمي Realme GT Master Edition، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي، بالإضافة إلى قارئ لبصمات الأصابع.

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وسيعمل هاتف Realme GT Master Edition، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G، سيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وكما سيعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Realme UI 2.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.ولعشاق التصوير، سيقدم هاتف ريلمي Realme GT Master Edition القادم، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 180 ميجا بكسل، ومستشعرين بدقة 8 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.و سيحزم هاتف ريلمي Realme GT Master Edition، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات، و سيحتوى الهاتف على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، وسيأتي الهاتف بخيارين من الألوان هما الأبيض والأسود.سعر هاتف ريلمي Realme GT Master Editionومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme GT Master Edition، حوالى 470 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري)، للإصدار بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، و بسعر 530 دولار (أى ما يعادل 8 آلاف و 300 جنيه مصري)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت، فيما سيكون طراز 6 + 128 جيجابايت، مقابل سعر 400 دولار، (أى ما يعادل 6 آلاف و 200 جنية مصري).