تعرف على الأطعمة التى تُؤذى المفاصل الملتهبة

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تعرف على الأطعمة التى تُؤذى المفاصل الملتهبة

التهاب المفاصل من أمراض العصر، والتي تتطلب أن يتبع لها المريض نظامًا غذائيًا معينًا لتفادي معاناة الآلام.

وفي هذا الصدد نقدم أبرز الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها إذا كنت تعاني من مرض التهاب المفاصل بحسب موقع ONLYMYHEALT:

1- إذا كنت تعاني من مرض التهاب المفاصل فيجب عليك الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء، لأنها تزيد من الالتهابات.

2- إذا كنت تعاني من مرض التهاب المفاصل حاول أن تبتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين مثل القمح والحبوب الغذائية.

3- منتجات الألبان غير ضارة بشكل عام لمرضى التهاب المفاصل ولكن يجب تجنب منتجات الألبان عالية الدسم.

4- حاول أن تبتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الأملاح لأنها تزيد من الالتهابات.

5- يحذر من تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا ٦ الدهنية.
6- إذا كنت تعاني من التهابات المفاصل فابتعد تمامًا عن تناول المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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