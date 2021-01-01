تعرف على أهمية زيت الفرامل والتوقيت الأفضل لتغييره

المربع نت – يعتبر زيت الفرامل أحد أهم الزيوت في السيارة، حيث أنه العامل الرئيسي في إيقاف السيارة وقت الحاجة، لذا يجب الاهتمام بفحصه وتزويده في حال تناقصه وتغييره عند انتهاء صلاحيته، لأن إهماله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض السيارة لخطر الحوادث.
وأوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بالالتزام بالجداول الزمنية لتغيير زيت الفرامل، وتتراوح مدة صلاحيته من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، حيث أن نسبة الماء تزداد في الزيت بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يُحد من فعالية الفرامل بشكل كبير.
ونصح خبراء الهيئة بضرورة تنظيف نظام المكابح لإزالة الاتساخات العالقة به لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة، كما يفضل بين الحين والآخر التحقق من مستوى سائل الفرامل في الخزان الخاص به والمتواجد في حيز المحرك، حيث أنه إذا قل الزيت عن العلامة المحددة، فإن هذا يدل على وجود خطأ ما.
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