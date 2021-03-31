

تعرف على أسعار السمك الجملة اليوم بسوق العبور تعرف على أسعار السمك الجملة اليوم بسوق العبور

أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار الأسماك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك حيث سجلت الأسعار بسوق العبور للجملة اليوج الجمعة 9 -7 – 2021 ، البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والبلطي مزارع 1 الكيلو 20 - 22 جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.



كما سجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.



وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو