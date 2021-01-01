

تعرف على أسباب ضعف مكيف السيارة في فصل الصيف تعرف على أسباب ضعف مكيف السيارة في فصل الصيف

المكيف هو أحد أهم العناصر الأساسية في السيارة خصوصا في فصل الصيف، وأعطاله تعد أكبر المشاكل التي تواجه ملاك المركبات في البلدان ذات الحرارة العالية، حيث أصبح الجميع لا يستطيعون الاستغناء عن تشغيل مكيف الهواء بصورة شبه مستمرة أثناء القيادة.



لكن يعاني بعض السائقين من ضعف الهواء الخارج من تكييف سياراتهم، بالإضافة إلى ضعف التبريد، وفيما يلي نرصد لكم أبرز أعطال تكييف السيارة، والمشاكل التي تتسبب في ضعف تبريده، وتأثير بطارية السيارة على التكييف:



أسباب ضعف مكيف السيارة

قد يعجبك أيضا...

أشار خبراء السيارات أن ضعف تبريد مكيف السيارة يرجع إلى عدة أسباب وهي :1- تواجد مشكلات في النظام الكهربائي ما يتسبب في خلل بنظام تبريد التكييف2- تعطل مروحة الثلاجة3- انخفاض غاز الفريون4- الكمبريسور أصبح ضعيفا أو انتهى عمره الافتراضي5- المكثف مسدود أو به كسر6- انسداد فلتر هواء المكيف7- تسريب في المبردات8- تسرب السائل الخاص بتبريد السيارة9- ارتفاع حرارة جسم السيارةولضمان زيادة كفاءة التكييف عليك الالتزام بهذه النصائح :1- إيقاف السيارة في أماكن الظل وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، حتى لا يسخن الهواء بشدة داخل السيارة.2- ضبط الفريون وتزويده وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها.3- إجراء الصيانة الدورية للتكييف مع تغيير الفلتر بصورة دورية.4- فحص مروحة الثلاجة وصيانتها باستمرار.5- فحص الضاغط وقوة ضغطه أمر مهم جداً، ويجب استبدال الضاغط في حال ضعف قوته.6- غلق الأبواب وفتح زجاج السيارة للنصف وتشغيل التكييف لطرد الهواء الساخن، ثم تشغل التكييف بدرجته المعتادة.ويشير متخصصون في صيانة تكييف السيارات إلى أنه حينما تقوم بتشغيل لوقت طويل، سيؤثر هذا الأمر سلباً على حالة البطارية التي ترتفع حرارتها، الأمر الذي يزيد من معدل فراغ الشحنة الخاصة بها، ولذلك ينصح المختصون بأن تقوم بفتح النوافذ حوالي 3 دقائق حتى تخرج الحرارة المرتفعة من المقصورة ثم تقوم بتشغيل التكييف نصف دقيقة ثم تقوم بإغلاق الزجاج.