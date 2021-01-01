حذّر الخبراء المشرفون على برمجيات Dr. Web من تطبيقات خطرة كانت تستغل لسرقة بيانات حسابات "فيسبوك" على أجهزة أندرويد.
وأشار الخبراء إلى أنهم اكتشفوا عددا من التطبيقات التي كانت تحمّل عبر متجر غوغل الإلكتروني، وكان قراصنة الإنترنت يستغلونها لسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى تطبيقات "فيسبوك" على أجهزة أندرويد، بما فيها الحساب الإلكتروني وكلمات المرور.
وتبعا للخبراء فإن التطبيقات المذكورة والتي تم تحميلها أكثر من 5.8 مليون مرة من قبل مستخدمي أندرويد، كانت تظهر للمستخدمين دعايات وإعلانات معينة، وللتخلص من ظهور هذه الإعلانات كانت تطلب من المستخدم تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر حسابات "فيسبوك"، وتحصل على بيانات تلك الحسابات من خلال برمجيات JavaScript.
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التعليقات على تطبيقات خطرة تسرق بيانات حسابات "فيسبوك" على أندرويد
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