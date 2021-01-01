

تصل للحبس والغرامة.. عقوبات تنتظر طلاب الثانوية العامة «في 4 حالات» تصل للحبس والغرامة.. عقوبات تنتظر طلاب الثانوية العامة «في 4 حالات»

ساعات قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى 2021، حيث من المقرر بدء الامتحانات من السبت القادم لتنتهى فى شهر اغسطس المقبل، ومع تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، حذرت وزارة التربية والتعليم من جميع أنوع الغش التى حذر منها القانون.



الحبس والغرامة لمسرب امتحانات الثانوية العامة

ووفقا لتعديلات قانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات»،والذى صدر فى الفصل التشريعى السابق لمواجهة حالات الغش فى امتحانات الثانوية العامة، فإن هناك أربع حالات يعاقب بهما المخالف، وهما بنحو: كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.



ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

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ويحرم الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.كما يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة في حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية.تأمين لجان امتحانات الثانوية العامةوتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم، والتى تجرى لأول مرة بالنظام الإلكتروني، حيث يخوض نحو 649 ألفًا و378 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة ،ويؤدى الامتحانات فى شعبة العلوم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة والرياضيات 100 ألف و169 طالبًا وطالبة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات التأمينية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تخفيض أعداد الطلاب داخل كل لجنه وحظر دخول أى طالب اللجنة بدون ارتداء الكمامة.