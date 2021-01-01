ساعات قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى 2021، حيث من المقرر بدء الامتحانات من السبت القادم لتنتهى فى شهر اغسطس المقبل، ومع تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، حذرت وزارة التربية والتعليم من جميع أنوع الغش التى حذر منها القانون.
الحبس والغرامة لمسرب امتحانات الثانوية العامة
ووفقا لتعديلات قانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات»،والذى صدر فى الفصل التشريعى السابق لمواجهة حالات الغش فى امتحانات الثانوية العامة، فإن هناك أربع حالات يعاقب بهما المخالف، وهما بنحو: كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
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التعليقات على تصل للحبس والغرامة.. عقوبات تنتظر طلاب الثانوية العامة «في 4 حالات»
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